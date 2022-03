Virus en Chine : Pas de Luxembourgeois près de Wuhan

LUXEMBOURG/WUHAN – Le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de ressortissants près de l’épicentre du coronavirus.

Alors que certains pays, comme l’Allemagne et la France, envisagent d’évacuer leurs ressortissants bloqués dans les zones les plus proches du virus en Chine, le Luxembourg n’est pas concerné. Le ministère des Affaires étrangères, contacté par L’essentiel, a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de la présence de Luxembourgeois dans les provinces de Wuhan et de Hubei.