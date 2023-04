Luxembourg: Pas de menace sur l'emploi à la Croix-Rouge luxembourgeoise

Et côté emploi, les effectifs de la Croix-Rouge luxembourgeoise ont plutôt tendance à progresser. Fin 2021 elle comptait 2892 salariés et en 2022, elle a dépassé les 3 000. Une légère progression est encore attendue en 2023 «pour répondre aux besoins croissants, notamment dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse ainsi que du travail social», précise Luc Scheer.

Un élan de solidarité l'année dernière

La Croix-Rouge luxembourgeoise assure donc ne pas souffrir d'un manque de fonds. Notamment car la plupart de ses activités sont financées via des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics et indemnisés. Des échanges réguliers permettent de «nous assurer que ces financements couvrent les coûts réels», ajoute le porte-parole.

Et 2022 a été marqué par un élan de solidarité énorme. La Croix-Rouge a ainsi reçu plus de 50% de dons en plus, suite au conflit en Ukraine. Ces dons sont évidemment alloués aux causes choisies par les donateurs et constituent une ligne budgétaire différente.