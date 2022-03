Pas de miracle contre la crise

Le plan de sauvetage du système financier «n'est pas la panacée», a déclaré mardi le secrétaire américain au Trésor Henry Paulson, devant des parlementaires.

En attendant l'arrivée de Barack Obama, Henry Paulson a joué la prudence. Le secrétaire américain au Trésor a rappelé que le plan de sauvetage des banques qui porte son nom a pour but de stabiliser l'économie et non la soutenir, dans un contexte où les demandes d'aides sectorielles se multiplient.