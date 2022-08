Ligue Europa : Pas de miracle pour Dudelange qui sort avec les honneurs

Mais le champion du Luxembourg n'aura pas à rougir de sa performance, malgré un second acte très mal embarqué. Après une première mi-temps sans but, tout s'est accéléré à la reprise et les Suédois ont marqué coup sur coup: Turay a ouvert le score à la 50e avant que Toivonen ne douche définitivement les espoirs dudelangeois deux minutes plus tard.