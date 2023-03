Foot/Avant Luxembourg-Portugal: «Pas de plan anti-Ronaldo, il y aura un plan anti-Portugal»

Editpress/Jeff Lahr

- «L'essentiel» Comment analysez-vous ce match nul 0-0 contre la Slovaquie?

Maxime Chanot: Les premiers matches de la campagne sont toujours compliqués car on ne sait pas où se situer. On ne s’étaient plus vus depuis presque six mois. Pour remettre le match dans son contexte, lors de notre dernière opposition contre la Slovaquie (en 2015, défaite 3-0, ndlr) nous étions menés 3-0 au bout de dix minutes (40 minutes en réalité, ndlr) et l’écart entre les deux équipes était immense. Là, on a fait 0-0 à l’extérieur, dans un match qu’on aurait même pu gagner. Je pense que c’est un bon point. Si nous finissons la campagne avec des victoires à domicile et des nuls à l’extérieur, nous serons très bien placés à la fin.

- Pour un défenseur c’est positif de ne pas prendre de buts avant de défier le Portugal…

C’est positif, mais je pense que nous allons souffrir contre le Portugal qui est largement au dessus de nous et des autres adversaires du groupe. Si nous avions pris les trois points en Slovaquie, ça aurait été moins grave de perdre contre le Portugal. Maintenant, on commencera la rencontre à onze contre onze, alors, sur un match, pourquoi ne pas les accrocher?

- Vous avez déjà affronté Cristiano Ronaldo à plusieurs reprises, qu’avez-vous retenu de vos précédents affrontements?

La première fois que je l’ai joué (en 2015, ndlr) je l’ai trouvé très fort puis, à chaque fois, de moins en moins bon. Alors, il restait très fort, mais j’ai senti qu’il avait décliné. C’est un joueur exceptionnel. Quand tu joues ce genre de joueur, tu comprends qu’il te reste beaucoup de travail pour entrer dans la cour des grands.

Gerry Schmit

- Qu’est ce qui est le plus difficile quand on se retrouve face à lui?

Contre ce genre de joueur, tu n’as pas le droit à l’erreur. Si tu fais une demi-erreur, tu concèdes automatiquement un but. Il faut être concentré à 100% et prendre un peu moins de risque.

– Allez-vous préparer un plan anti-Ronaldo?

Aujourd’hui, le Portugal ce n’est plus que Ronaldo. Il y a Bernardo Silva, Bruno Fernandes ou encore João Félix. Il n’y aura pas de plan anti-Ronaldo. Il y aura un plan anti-Portugal. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais je suis convaincu qu’on trouvera une solution.

– Comment se passe votre saison avec le New York City FC?

J’enchaîne ma neuvième saison au club, je crois que suis dans les dix joueurs qui ont joué le plus longtemps dans un club en MLS (le championnat nord-américain, ndlr). C’est un peu comme en NBA, il y a beaucoup de transferts. On était à la fin d’un cycle, beaucoup de joueurs sont partis et on a recruté des jeunes joueurs. On ne se met pas la pression, on est sur une saison de transition, même si avec le statut qu’on a, nous nous devons de nous qualifier pour les play-offs et de tenter de ramener un trophée.

- Ce lundi, vous allez inaugurer un terrain à votre nom près de Nancy…

Oui c’est à Tomblaine, le club dans lequel j’ai commencé. Le maire de la ville et le président du club me font cet honneur. C’est plus symbolique qu’autre chose mais je suis très heureux d’aider le club à mon échelle. Beaucoup de gamins rêvent de devenir professionnels et si je peux les aider à travers ma carrière et mon parcours je serai le plus heureux.