Pas de prison pour l’adjudant-chef après la mort d’une femme pompier

Une faute simple

Des équipes de recherches la retrouveront inanimée. Cette mère de deux enfants décédera trois jours plus tard. L’enquête avait établi que l’adjudant-chef, responsable de la mission, n’avait pas relié Sabine Valance au mousqueton fixé au ceinturon d’un des deux pompiers qui s’engageaient avec elle, comme l’exige le protocole, mais à celui d’un sac que le second portait. Ce dernier l’avait déposé au sol et Sabine Valance s’était alors retrouvée seule, désorientée, et n’était pas parvenue à s’extraire de la cellule de stockage.