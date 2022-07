Procès Depp/Heard: Pas de raison d'annuler le verdict, selon les avocats de Johnny Depp

Dans des documents déposés le 11 juillet 2022 devant la cour de Fairfax, en Virginie, les avocats de l’acteur de 59 ans ont qualifié la demande de la comédienne de «frivole» et de «farfelue». Ils ont en outre affirmé qu’Amber Heard n’avait pas démontré qu’elle avait subi un préjudice à cause de l’erreur et qu’elle avait renoncé à son droit d’opposition en ne mentionnant pas le problème plus tôt.