«Pas de risque imminent de Guerre mondiale»

Cela nous rappelle que cette guerre se déroule aux abords de l'UE, et qu'elle peut y arriver à tout moment. C'est pourquoi il est très important que les États-membres fassent le maximum pour sécuriser les frontières de l'Union. Six soldats de l'armée luxembourgeoise sont présents en Lituanie, et bientôt 25 en Roumanie via un nouveau mandat aux côtés des Français et des Belges.