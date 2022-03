Chef d'état-major de l'armée - Un service obligatoire «pas impossible» mais «assez complexe»

Compte tenu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, une pétition publique réclame le retour du service militaire obligatoire au Luxembourg (elle compte 177 signatures pour l'instant). «Je peux comprendre cette demande, admet le général Steve Thull, le chef d'état-major de l'armée luxembourgeoise. Au niveau du commandement de l’armée, ce serait tout de même assez complexe à mettre en place. Pour maîtriser un service militaire obligatoire, il faut d’autres structures et une armée beaucoup plus grande. Pour le moment, c’est justement une des difficultés et un autre problème, c’est la tendance générale à disposer de matériels beaucoup plus compliqués et plus complexes».