Pas de signe de croix en temps de grippe A

Un évêque britannique a conseillé aux églises de ne plus mettre d'eau bénite dans les bénitiers pour tenter d'enrayer la pandémie au Royaume-Uni, où 17 personnes contaminées ont trouvé la mort.

Il y a des moments où la clémence de Dieu ne suffit peut-être pas. L'évêque de Chelmsford, le révérend John Gladwin, dans une série de directives envoyées aux prêtres de son diocèse d'Essex, a décidé d'appliquer ce qui lui paraît être la prudence la plus élémentaire et d'inviter les fidèles à l'imiter: "Certaines églises disposent d'un bénitier pour l'eau bénite à proximité de la porte d'entrée de l'église, et les gens sont invités à y tremper un doigt et à faire le signe de croix en souvenir de leur baptême".