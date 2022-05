Afrique : Pas de survivants dans le crash d’un avion au Cameroun

Les 11 passagers d’un aéronef qui s’est écrasé mercredi dans une forêt au centre du pays sont morts, selon la radio d’État.

Neuf passagers et deux membres de l’équipage ont péri au Cameroun dans l’accident mercredi de l’avion d’une compagnie exploitant un pipeline de pétrole, qui s’est écrasé dans une forêt, a annoncé jeudi la radio d’État CRTV. L’appareil de la Cameroon Oil Transportation Company S.A. (COTCO) transportait «onze personnes. Toutes ont péri dans le drame», a déclaré la présentatrice du journal de la mi-journée de la CRTV. «Les pompiers ont travaillé dur et ont même ouvert la voie pour le site. Il n’y a pas de survivants», a confirmé à l’AFP un responsable du ministère des Transports, qui a requis l’anonymat.

La COTCO est une coentreprise de droit camerounais créée en 1998 notamment par les groupes américains ExxonMobil et Chevron, ainsi que le Tchad et le Cameroun, pour construire et exploiter un pipeline transportant le pétrole brut tchadien vers le port camerounais de Kribi à destination des marchés internationaux. La COTCO a pour mission d’exporter, vers les marchés internationaux, le pétrole brut produit à partir des champs pétrolifères tchadiens. Des secouristes étaient encore à pied d’œuvre jeudi après-midi, 24 heures après le crash, pour retrouver et identifier les corps de toutes les victimes, ont indiqué toutes ces sources.