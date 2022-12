Football : Pas de vacances pour Mbappé, déjà de retour à l'entraînement

Le meilleur buteur de la compétition (8), auteur d'un triplé retentissant face aux Argentins, était ainsi attendu plutôt à partir du mois de janvier 2023, tout comme Lionel Messi. Mais le Français, apparu très marqué par la défaite des Bleus face à l'Albiceleste (3-3 a.p., 4-2 t.a.b), notamment lors des célébrations devant les supporteurs français, lundi Place de la Concorde à Paris, a visiblement souhaité hâter ses retrouvailles avec le terrain, au lendemain de son 24e anniversaire. Signe de sa grande détermination à effacer au plus vite ce douloureux chapitre pour passer à autre chose.

Le club n'a pas non plus précisé quelles seraient les activités du Français lors de cette première journée d'entraînement. Aucune séance collective n'était de toutes façons au menu mercredi, les Parisiens devant disputer un match amical contre Quevilly-Rouen (L2). Si Mbappé n'est logiquement pas sur le feuille de match, son frère Ethan (15 ans) a lui été convoqué pour cette rencontre.

En quête de revanche

Le message est en tout cas clair: «Kyky» est bien décidé à tourner la page du Mondial et à prendre sa revanche avec le PSG au cours de la deuxième partie de saison avec en ligne de mire le choc en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février, 8 mars).

Les autres stars parisiennes elles ne risquent pas de revoir de sitôt le Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Messi est lancé depuis lundi dans des festivités grandioses en Argentine et ne refoulera pas le sol français avant 2023, tout comme le Marocain Achraf Hakimi, demi-finaliste et battu lors du match pour la 3e place par la Croatie.

Une grande incertitude plane également autour de Neymar. Eliminé en quart de finale du Mondial avec le Brésil et totalement abattu, le N.10 doit soigner son moral après cette énorme déconvenue ainsi que son corps après s'être blessé à une cheville dès le premier match contre la Serbie. Il est probable que le staff lui laisse le temps de se soigner tranquillement avant de lui demander de revenir à Paris.

Son coéquipier Marquinhos, qui a raté un tir au but face à la Croatie en quart de finale, pourrait en revanche rentrer beaucoup plus tôt. Les autres mondialistes (11 joueurs au total) ont déjà regagné le Camp des Loges, les deux Portugais Nuno Mendes et Danilo Pereira étant indisponibles sur blessure.