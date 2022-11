Sexualité: Pas d’éjaculation pendant 1 mois: le challenge qui divise

Les participants au No Nut November se retiennent d’éjaculer pendant tout le mois de novembre. Getty Images/iStockphoto

Messieurs, rangez vos mouchoirs. En ce mois de novembre, un seul mot d’ordre: l’abstinence. Voilà le défi que se sont lancé les participants au No Nut November (pas d’éjaculation au mois de novembre) qui a lieu du 1er au 30 novembre. Les règles de ce challenge, lancé en 2011 sur la plateforme Reddit et qui se voulait au début purement humoristique, sont simples: aucune émission de sperme pendant un mois. Pour éviter tout accident, la masturbation et les rapports sexuels sont déconseillés.

La promesse de bienfaits pour la santé

Quelles sont les motivations des participants au No Nut November? Elles sont multiples L’abstinence leur permettrait d’utiliser leur énergie sexuelle pour être plus performants dans d’autres domaines, comme le travail et le sport, par exemple. Elle garantirait aussi des orgasmes plus intenses après coup.

Ces croyances, qui n’ont jamais été prouvées scientifiquement, ne datent pas d’hier puisqu’elles existent depuis des millénaires dans le taoïsme et le Tantra. «Selon ces traditions spirituelles, notre bien-être dépendrait des fluides qui parcourent notre corps et en retenant ces fluides, on pourrait éviter le vieillissement, la fatigue et même la maladie», expliquait la chroniqueuse Maïa Mazaurette sur le plateau de l’émission «Quotidien» ce lundi 1er novembre. Des idées réfutées par la science pour qui l’éjaculation périodique a de nombreux bienfaits tels que la réduction du risque de développer un cancer de la prostate, en plus d’une atténuation de la fatigue et du stress.

Selon ses adeptes, le No Nut November leur permet également de développer une intimité différente, moins axée sur la performance, avec leur partenaire. Cela serait aussi l’occasion d’interroger leur rapport à la sexualité et à la pornographie.

Ils balaient également d’un revers de main le concept de couilles bleues, ou vasoconstriction, soit une congestion des testicules accompagnée de douleurs.

Le syndrome des couilles bleues