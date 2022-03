Pas encore de fusion de l'énergie

Soteg, Cegedel et Saar Ferngas négocient toujours. (editpress)

LUXEMBOURG - Depuis plusieurs mois, Cegedel et Soteg discutent en vue d'un rapprochement. Hier, le «Wort» détaillait le possible calendrier d'une fusion qui engloberait aussi Saar Ferngas, distributeur d'énergie pour la Sarre et la Rhénanie-Palatinat.