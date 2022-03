«Pas étonnant que le fils d'un génie politique soit précoce»

Thierry Solère, vice-président UMP du conseil général des Hauts-de-Seine, n’est pas surpris par l’ascension fulgurante de Jean Sarkozy.

«On a fait croire aux gens que Jean Sarkozy avait été nommé par son père à un poste de gestion d'un établissement public qui gère des milliards d'euros. Or il n'est pas nommé et encore moins par le gouvernement, il a été élu par la population et par ses pairs et ce, non pour gérer, mais pour présider un conseil d'admnistration», précise Thierry Solère. «Le gestionnaire de l'Epad, Philippe Chaix (directeur général) est un monsieur de 50 ans, qui a fait l'ENA et a toutes les compétences financières et urbanistiques pour cela. Il faut avoir une expérience très longue pour gérer ces sujets mais c'est pas ce qu'on demande à Jean Sarkozy», poursuit-il.