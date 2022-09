Rentrée au Luxembourg : «Pas facile pour une famille à faibles revenus de supporter les coûts»

Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale: Les 2-3 dernières années, la pandémie nous a beaucoup occupés, il fallait toujours réagir et innover. Il a fallu travailler pour garder les écoles ouvertes et maintenir les apprentissages. Maintenant, nous sommes heureux de pouvoir planifier une rentrée sans masque, sans test. Cela permet de se reconcentrer sur les aspects pédagogiques.

Il y en a assez pour cette rentrée, mais cela reste un défi. Comme dans d’autres pays ou dans d’autres secteurs au Luxembourg, y compris publics. Nous avons lancé des initiatives pour former plus d’enseignants et d'éducateurs. Il faut aussi réfléchir sur l’image de ces professions. Si on les critique trop, nous nous retrouverons un jour sans enseignant devant les élèves.