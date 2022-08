Next! : Pas plus de 25 ans: les stats implacables des ex de Leo DiCaprio

Pour de nombreux observateurs de la planète people, la rupture entre l'acteur américain et sa jeune compagne était mathématiquement prévisible.

1 / 17 L'acteur ne fréquenterait que les femmes de moins de 25 ans: il a ainsi vécu une belle histoire avec le top brésilien Gisele Bündchen de 1999 à 2004 et elle n'avait que 23 ans au moment de la rupture. AFP AFP Instagram

Leonardo DiCaprio, 47 ans, n'est plus en couple avec Camila Morrone selon le magazine People. Une rupture prévisible si l'on se fie aux statistiques: selon une infographie publiée sur Reddit en 2019, reprise par le Daily Mail, l'acteur oscarisé, aujourd'hui âgé de 47 ans, ne sortirait pas avec des femmes de plus de 25 ans.

Ainsi, il a fréquenté le top brésilien Gisele Bündchen de 1999 à 2004 et elle n'avait que 23 ans au moment de la rupture. Puis le mannequin israélien Bar Refaeli de 2005 à 2010, jusqu'aux 25 ans de la jeune femme. L'actrice américaine Blake Lively n'a que 23 ans quand elle vit une courte idylle avec la star de «Titanic». Les anges de Victoria's Secret Erin Heatherton et Toni Garrn n'en ont respectivement que 22 et 21.

Ses dernières conquêtes connues, l'actrice Kelly Rohrbach, le top Nina Agdal et désormais Camila Morrone n'ont donc pas survécu à la loi des séries…