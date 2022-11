Population : Pas plus de 788 000 habitants au Luxembourg?

Au 1er janvier 2022, le Luxembourg comptait 645 397 habitants d'après les données publiées par le Statec. Selon les projections européennes d'Eurostat, la population devrait augmenter de 7,3% d'ici 2030 avec 692 364 habitants. La barre des 700 000 devrait être passée entre 2030 et 2035, celle des 750 000 entre 2040 et 2045, celle des 780 000 aux alentours de 2060, avec un pic à 787 829 dans les années 2075, avant de stagner puis doucement diminuer. Selon Eurostat, le Luxembourg devrait compter ainsi 782 306 habitants en 2100, soit 21% de plus qu'aujourd'hui.

Un déclin qui se sera amorcé depuis longtemps dans l'Union européenne: selon Eurostat, la population de l'UE va commencer à diminuer entre 2025 et 2030 après avoir atteint un peu pus de 449 millions d'habitants. La faute notamment à de grands pays qui ont déjà commencé à perdre des habitants tels l'Italie: le pays est repassé sous la barre des 59 millions en 2021 et ne devrait plus compter que 51,4 millions de résidents en 2100.

Au Portugal, la baisse a débuté et la population devrait repasser sous la barre des 10 millions d'habitants entre 2030 et 2035, pour termine le 21e siècle sous les 8 millions.

70 millions de Français en 2045

Et chez nos voisins? La population de la France - aujourd'hui de 67,8 millions - devrait passer la barre des 70 millions à l'horizon 2045 mais seulement pour quelques années puisqu'elle repassera dessous entre 2050 et 2055 pour se stabiliser aux alentours de 69 millions jusqu'à 2100.