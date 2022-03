Pas que des lycéens à la Foire de l'étudiant

LUXEMBOURG - En quête d'un master, les premiers étudiants bachelor du Luxembourg ont aussi participé à la foire.

Les lycéens ne sont plus les seuls à participer à la Foire de l'étudiant pour s'informer sur les études et les universités.

Parmi les masters proposés à l'université du Luxembourg, il y en a huit dans le domaine des lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences de l’éducation, cinq en droit, économie et finance et un seul dans le domaine des sciences, de la technologie et de la communication.