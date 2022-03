Au Luxembourg – Pas si simple d'accueillir une famille de réfugiés chez soi

«Je ne comprends pas, j'ai rempli le formulaire il y a douze jours et je n'ai toujours pas de nouvelles». Comme Laurence, de nombreux résidents se sont proposés pour héberger des réfugiés ukrainiens, chez eux ou dans un logement vide. Mais malgré l'urgence de la situation, ils attendent encore. Lundi, la Croix-Rouge luxembourgeoise et Caritas en recensaient environ 1 200, sans compter les familles qui «se sont trouvées spontanément».

«On comprend la frustration des familles qui veulent aider mais aussi celle de personnes actuellement logées dans un hall qui aimeraient bénéficier du soutien ou de l’écoute d’une famille», admet Nadine Conrardy, responsable du département action et santé sociales à la Croix-Rouge. «Mais les différents services travaillent sans cesse», assure-t-elle. Les premiers placements en famille d’accueil ont débuté récemment et vont s’accélérer, grâce à un guichet unique.

Près de 4 000 personnes ont demandé une protection temporaire au Luxembourg et si dans les premières heures de la guerre, l'association LUkraine faisait via les réseaux sociaux le lien direct entre des réfugiés et des hôtes potentiels, l'accueil s'est depuis normalisé. «Les réfugiés remplissent une demande de protection temporaire auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Direction de l'immigration. Puis ils sont reçus pour un entretien. Cela demande du temps. Au départ, 40 dossiers étaient traités par jour, mais les services se développent, cela ne peut pas se faire en un jour», note Nadine Conrardy.