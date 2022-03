États-Unis : Pas simple de voir son amoureuse en embrasser un autre

Le mari de Lily Collins a avoué qu’il avait été distrait par la scène où celle-ci embrasse Jesse Plemons, son partenaire à l’écran.

En attendant la troisième saison d’«Emily in Paris» d’ici à la fin de l’année 2022, Lily Collins jouera une milliardaire dans le thriller «Contrecoups», disponible dès ce vendredi 18 mars 2022 sur Netflix. Alors que l’actrice de 32 ans nous a indiqué qu’elle n’avait eu aucune difficulté à être dirigée par son mari pour ce film, son époux a livré une version un poil différente.

«Le seul moment où c’était un peu difficile de rester concentré, c’est quand Jesse Plemons, qui est un très bon ami, la prend dans ses bras et l’embrasse, a confié Charlie McDowell à Entertainment Tonight. Je me suis dit: «Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Mon super pote qui embrasse ma fiancée!» À préciser que celle qui était sa fiancée est désormais sa femme, puisque Lily Collins et Charlie McDowell se sont mariés en septembre 2021.