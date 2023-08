«Pas tous en vacances»: ces jeunes qui bossent l'été au Luxembourg

«Travailler en autonomie me plaît»

Durant quatre semaines, Noémie, 21 ans, distribue le courrier. Ce n'est pas son premier job d'été. «J'ai déjà travaillé à la commune, chez un coiffeur et chez POST à Differdange», explique-t-elle. Étudiante en comédie musicale en Angleterre, la jeune femme a opté pour POST, où elle avait déjà travaillé, «car comme j'étudie à l'étranger, c'est plus difficile de trouver un emploi sans être sur place».

Tous les jours, elle arrive à 6h au centre de tri de Bettembourg, trie le courrier qu'elle doit distribuer, le met dans sa camionnette et part pour sa tournée. «J'aime bien être seule. Travailler en autonomie me plaît», confie-t-elle. Son salaire cet été lui permettra de payer une partie de ses études.

«Aucune mission ne se ressemble»

«L'ambiance est sympa, les projets aussi. J'ai travaillé sur le règlement vélo dans les trains, différents livrets, campagnes publicitaires. Ce que j'aime c'est qu'aucun jour ne se ressemble, aucune mission ne se ressemble», détaille le jeune homme de 20 ans. Vu qu'il connaît l'entreprise et le métier, il a «plus de liberté» qu'un jeune qui découvrirait le service. Quant à intégrer les CFL à la fin de ses études, «ce serait une chouette évolution», estime-t-il.

«Il y a toujours quelque chose à faire»

Comme l'année dernière, cet été, Julien, 16 ans, travaille trois semaines chez Cactus, à Bascharage, au rayon papeterie. «Je voulais un emploi pendant les vacances d'été et comme ça m'avait vraiment bien plu l'an dernier, j'ai demandé à revenir ici», raconte le jeune homme.

Lycéen en sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) en France, il retrouve dans ce travail un lien avec ses études dans l'aspect commerce, marketing. Ce qu'il aime dans ce job, «c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais aussi aider les clients qui s'adressent à nous parce qu'ils cherchent quelque chose ou ont besoin de conseils».

«J'aime les animaux et m'en occuper»

Catherine, 18 ans, a tellement aimé son job d'été l'année dernière au Déierepark, le parc animalier à Esch, qu'elle a décidé d'y travailler à nouveau cette année. «J'ai vraiment aimé le travail et les gens avec qui je travaille. Il y a une super ambiance», raconte-t-elle.

La jeune femme est chargée de préparer la nourriture, au côté des soigneurs du parc, nettoyer les enclos, enlever les mauvaises herbes. Et parmi les animaux dont elle s'occupe, ce sont les coureurs indiens (une race de canards d'Angleterre) et les vaches qu'elle préfère. Avec son salaire, elle compte partir en vacances et économiser pour l'université. «Si c'est faisable», elle aimerait revenir l'an prochain.