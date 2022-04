Claude Petit : «Pas besoin d'un guide pour visiter le Mullerthal»

LUXEMBOURG – Claude Petit, directeur du Natur- & Geopark Mëllerdall, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 29 avril

L’intégration du Mullerthal dans la liste des géo-parcs mondiaux témoigne de l'importante présence de l’UNESCO au Luxembourg. Car la liste est longue. On pourrait citer la procession d’Echternach, un cortège religieux annuel qui fait partie du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Mais encore, l’exposition « The Family of Man», au château de Clervaux, est inscrite au registre «Mémoire du Monde». En plus des quartiers de fortification de Luxembourg-ville, l’UNESCO a ajouté l’année dernière, la région du Minett dans son programme sur l’homme et la biosphère.

Lors de la dernière semaine de mai, le Mullerthal accueille organise des visites guidées ainsi que des activités pour découvrir la région. Selon Claude Petit «on a pas forcément besoin d’un guide pour visiter la région, il suffit de consulter les différents sentiers pédestres et de se lancer».

La séquence du 28 avril

Pour faire partie de la famille des «Unesco Global Geoparks», il a fallu déposer un dossier de candidature en novembre 2020. Un an plus tard, deux évaluateurs délégués de l’UNESCO ont visité la région pendant trois jours, se sont documentés et ont envoyé un rapport au «Geoparks council».

Le Mullerthal est visité par des personnes de tous âges mais surtout par des randonneurs et des touristes. Sur place, des vélos à assistance électrique sont disponibles à la location pour s’aventurer parmi les nombreux sentiers ou pistes cyclables du Mullerthal. Le directeur de Natur- & Géopark affirme que la réputation du Mullerthal dépasse largement les frontières luxembourgeoises, il ajoute que «le Mullerthal est une région touristique historique».

La séquence du 27 avril

Toujours «amoureux de cet endroit», Claude Petit conseille la visite du site à toutes les époques de l’année. On peut apprécier la couleur verte «très fraîche» des feuilles de hêtre au printemps, sentir les climats bien tempérés du soleil d’été, contempler les nuances d’orange d’automne ou le soleil d’hiver qui brille sur les rochers enneigés.

Le grès du Mullerthal, estimé par Claude Petit à 200 millions d’années, agit comme un filtre géant. La pierre poreuse stocke l’eau dans une marne imperméable lorsqu’elle est traversée. Selon l’inclinaison de cette couche, cela peut créer des sources d’eau potable qui rendent les onze communes entourant la région auto-suffisante en eau potable. «L’eau potable, elle est captée sous les conditions d’hygiène réglementées», rassure le directeur de Natur- & Géopark.

La séquence du 26 avril

Comprenant onze communes, la région du Mullerthal s'étend du centre du pays (Fischbach, Nommern), jusqu'à l'est (Echternach, Rosport, Mompach). Si l'on prévoit de visiter la région pour la première fois, par où commencer? La question est déconcertante, même pour le directeur du géoparc, Claude Petit.

«C'est très difficile. On peut entrer dans la région de différentes façons. Beaucoup d'endroits me plaisent… », lance-t-il d'abord, avant de finalement trancher. «Je conseillerais de choisir une étape du Mullerthal Trail et de découvrir l'un de nos 22 géosites, qui aident à découvrir l'histoire du territoire, par exemple le Schéissendëmpel, le plus connu» ajoute-t-il.

La séquence du 25 avril

Le Mullerthal a récemment été admis parmi le réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO, une belle reconnaissance internationale qui fait la fierté de Claude Petit, directeur du Natur & Geopark Mëllerdall. «On est vraiment contents de l'avoir obtenue», se réjouit-il.

177 sites de 46 pays différents disposent aujourd'hui de ce label UNESCO. Qu'est-ce que le Mullerthal? «Une région fascinante, une des régions de grès les plus spectaculaires d'Europe centrale, avec de hautes falaises, des gorges profondes et étroites», affirme Claude Petit, qui livre l'histoire géologique de la région.

