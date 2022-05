Football au Luxembourg: Pascal Carzaniga de retour au Swift Hesperange

Un an après son départ du Swift, Pascal Carzaniga est de retour. Après avoir officialisé le départ d’Aniello Parisi lundi, Hesperange a annoncé mardi la nomination du technicien français de 51 ans. L’ancien de Dudelange avait pris en main l’équipe en milieu de saison 2021/2022 et l’avait hissée jusqu’à une 3e place qualificative pour la Coupe d’Europe, avant que les deux parties ne mettent un terme à leur collaboration.

«À cause d’une blessure à un genou, j’ai terminé la saison en béquilles. J’ai dû me faire opérer et donc je ne pouvais pas guider l’équipe en Coupe d’Europe», avance Pascal Carzaniga, remplacé par Vincent Hognon, finalement limogé trois mois plus tard et remplacé par Aniello Parisi.