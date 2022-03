Pascale Picard fera escale au 112

Un grain de voix atypique qui n'est pas le fruit d'un travail méthodique mais plutôt un don du ciel.

Une gratte, de vieilles Chucks aux pieds et la tête pleine d'idées, de mélodies et de références. De Simon and Garfunkel à No FX, Pascale Picard a tout dévoré avec la même intensité.