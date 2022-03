Tripartite au Luxembourg : «Il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat pour les résidents»

LUXEMBOURG – Le Premier ministre Xavier Bettel et des représentants de l'UEL, de la CGFP et du LCGB sont revenus ce jeudi sur l'accord tripartite signé dans l'après-midi.

«Le Luxembourg devait réagir face à une situation exceptionnelle», a souligné Michel Reckinger. Le président de l'Union des entreprises luxembourgeoises s'est exprimé, en compagnie du Premier ministre Xavier Bettel, de Patrick Dury, le président du LCGB et de Romain Wolff, président de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP), sur l' accord tripartite signé ce jeudi après-midi. Cette tripartite était pour mémoire consacrée à la hausse des prix au Grand-Duché, en raison de la guerre en Ukraine.

Interrogé sur le fait que l'OGBL ne l'ait pas signé , Patrick Dury a dit le regretter. Mais il estime que l'accord trouvé avec le gouvernement est «le meilleur possible». Pour rappel, le texte acte le report de 12 mois d’une tranche d’indexation des salaires cette année, attendue en août, et d’une autre qui tomberait l’an prochain. En échange, des compensations sont prévues, avec une enveloppe de 830 millions d'euros débloquée par l'État.

Nouveau crédit d'impôt énergie

«Les personnes qui sont au salaire minimum pourront faire une économie d'énergie de 84 euros, via un crédit d'impôt», illustre Patrick Dury. «Il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat pour les résidents», assure de son côté Xavier Bettel. Le paquet des mesures contient aussi des aides aux entreprises, dont certaines spécifiques à la transition énergétique.

Au cas où la situation économique et sociale viendrait à s’empirer au cours de l’année 2023, année où une tranche indiciaire supplémentaire serait déclenchée, le gouvernement s'est engagé à convoquer une nouvelle réunion du comité de coordination tripartite. Cet accord cesse ses effets au 31 décembre 2023.

Revivez la conférence de presse, minute par minute:

16h45 Romain Wolff, président de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP), prend la parole. Il se félicite d'avoir trouvé un compromis avec le gouvernement et que le mécanisme de l'indexation ait été préservé.

16h40 Patrick Dury, le président du LCGB, prend la parole. Les tranches indiciaires sont une «charge supplémentaire pour les entreprises, explique-t-il. Le mécanisme n'est toutefois pas remis en question, il y a juste un report. En échange, un mécanisme de compensation est mis en place. Les personnes qui touchent le salaire minimum pourront faire une économie d'énergie de 84 euros, via un crédit d'impôt».

Malgré le refus du syndicat OGBL, le gouvernement va mettre en place les dispositifs débattus lors de la tripartite débutée la semaine dernière. L’accord trouvé dans le contexte de la hausse des prix devait être signé ce jeudi à 16h avec le LCGB et le patronat. Il acte le report de douze mois d’une tranche d’indexation des salaires cette année, attendue en août, et d’une autre qui tomberait l’an prochain. En échange, des compensations sont prévues.

Le Premier ministre Xavier Bettel et les représentants de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP) et du LCGB tiennent un point presse à ce sujet, à partir de 16h10. Il est possible de le suivre en direct vidéo sur notre site (voir ci-dessus).