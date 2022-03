Alexis Juncosa (Directeur artistique): C’est toujours très sportif, il y a des hauts et des bas, de grosses tensions. Nous évoluons au gré des règles sanitaires, avec la distanciation. Mais nous sommes très satisfaits de la sélection.

Oui, nous retrouvons cette année le public et les invités. Ce sera la première fois depuis 2020, où l’édition était partie en trombe avant d’être stoppée en plein vol. Et l’an passé, nous étions le premier festival en Europe en présentiel.

Nous n’avons pas fait d’estimation de la capacité maximale d’accueil, mais la tendance sur les différents festivals européens est une baisse de fréquentation de 30 à 40%. Notre objectif est d’avoir une édition la plus proche possible d’une édition normale.

Nous aurons 118 films en tout. En compétition officielle, nous sommes passé de 10 à 8 films, c’est plus simple pour le jury.

Le nombre de films reste plus ou moins le même. Nous avons même dû voir encore plus de films, car les plateformes changent la donne. Il existe une incertitude à propos de la disponibilité des œuvres, avec un effet d’accordéon. La matière est là.

Cette année, les œuvres sont plus joyeuses, comme le nouveau Quention Dupieux, «Incroyable mais vrai» ou notre film d’ouverture, «Official competition», qui est aussi une comédie. Nous voulons passer à autre chose, avec de la joie dans les salles. Nous avons également un nouveau label, «Outside the box», avec des propositions différentes. Il y a encore une grande diversité dans la sélection, et de beaux candidats aux Oscars.