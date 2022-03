Au Luxembourg – Passer à la pompe est de plus en plus cher, mais «pas le choix»

Ce week-end, les stations-services du pays avaient retrouvé leur train-train habituel. Oubliées, les files de voitures et l'affluence exceptionnelle de vendredi soir, quelques heures avant la hausse spectaculaire du litre de gasoil de... 18,5 centimes, et de celui du SP 98 de 9 centimes. «C'est une fréquentation normale pour un dimanche», confirmait d'ailleurs Céline, gérante-salariée de la station Gulf à Differdange.

En dépit de ce bond vertigineux, Caroline, de Differdange, faisait son plein en fin de week-end. «Je n'y avais pas prêté attention, avouait-elle, mais je trouve que c'est assez choquant». Achraff non plus n'était pas au courant, et glissait, fataliste: «On n'a pas le choix, mais je réfléchis quand même à diminuer mes trajets en voiture et à privilégier les transports en commun, malgré les retards».