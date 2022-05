Formation au Luxembourg: Passer un test de français pour aller s'installer au Canada

On aurait tendance à penser que l'anglais est prioritaire, figurez-vous que pour partir s'installer au Canada, la maîtrise de la langue française est également obligatoire. Et il faut le prouver! Pour cela, le test d'évaluation du français (TEF) a été instauré par la Chambre de commerce et d'Industrie en France, et l'école de langues Inlingua, au Luxembourg, a obtenu l'agrément en 2015, pour pouvoir le faire passer.

Une centaine de candidats se sont inscrits en 2018 et 2019, avant le Covid, une quarantaine pour 2021. Et si le TEF est également demandé pour obtenir la nationalité française ou pour un étudiant étranger souhaitant s'inscrire dans certains cursus en France, la moitié des demandes au Grand-Duché sont destinées à l'immigration au Canada. Inlingua propose l'examen «à la carte», en s'adaptant aux demandes individuelles, sans nécessairement caler un programme de sessions collectives.

Le test varie en fonction de l'objectif recherché

Pour 260 euros, le candidat peut donc passer le TEF tout au long de l'année, examen qui dure quatre heures. «Il s'agit de tester la compréhension orale et écrite, et l'expression orale et écrite en français», explique Natacha Jacquin, directrice marketing chez Inlingua. Selon elle, «la demande est importante chez les résidents mais aussi les habitants de la Grande Région, notamment Belges et Français». Le test varie légèrement, en fonction de l'objectif. Si on a l'intention de partir vivre au Canada, le TEF est même ciblé lorsque l'on projette une installation au Québec. «On va travailler davantage avec la compréhension de l'accent québécois», explique Natacha Jacquin.