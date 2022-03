Crâne, tibia, fémur... : Passionné d'os humains, il les vend sur le Net

Un jeune New-Yorkais passionné d’ostéologie veut «déstigmatiser ce commerce». La vente de restes humains est une épineuse question morale.

Des squelettes et des crânes sont accumulés dans l’appartement de Jon Ferry, étudiant en design à New York.

Jon Pichaya Ferry est un beau garçon, âgé de 22 ans, qui étudie le design à la prestigieuse Parsons School, à New York. À côté de ça, sa passion est des plus macabres: il collectionne et commercialise des os humains.

Pas moins de treize squelettes, une centaine de crânes et de colonnes vertébrales sont accumulées dans le duplex qu’il occupe à Brooklyn. Certaines pièces qu’il a amassées sont en vente. Sur son site jonsbones.com, le prix d’un crâne oscille entre 1 500 et 3 500 dollars (1 300 et 3 070 euros). Comptez 110 (96 euros) pour un humérus et 260 (228 euros.) pour un fémur.