Dany et Eline: Patagonie, Hawaï, Australie... ce couple luxembourgeois fait son tour du monde

«En général on se dit: ''Et si on faisait un tour du monde'', mais on ne le fait jamais». Pourtant jeudi, Dany et Eline étaient bien à Koh Tao, une île de Thaïlande. L’une des dernières étapes d’une aventure débutée en septembre dernier. Pour le couple résident d’Howald, tout a vraiment débuté un soir de février 2022, autour d’un verre de vin. Mais une «parole en l’air» est devenue réalité. Dany, 35 ans, sortait d’une période difficile. «Ma mère est décédée en juillet 2021. Elle a été malade plusieurs années, je me suis occupé d’elle. À son décès ce fut très dur». Chargé de direction au Centre d’initiative et de gestion locale (CIGL) à Sanem, il est aussi un nom du handball luxembourgeois. «Mais je n’avais plus la même énergie», avoue-t-il.

Alors qu’Eline, 28 ans, se libère de ses obligations de surveillante au LGL, Dany reçoit l’appui de son équipe pour son défi. Mais pas question de couper à 100%. Pour rester en contact avec l’entreprise, il continuera à travailler quelques heures par jour à distance. Le 12 septembre, c’est le grand départ pour six mois. «On ne voulait pas tout planifier, semaine par semaine», dit Dany, qui jusque-là était un voyageur prudent et assez stressé. «Je n’étais jamais parti plus d’une semaine ou deux. Et j’ai toujours organisé les voyages avec mes amis. C’était toujours très carré, bien planifié. Mais là je suis devenu plus spontané».

Première étape à Buenos Aires, d’où ils partent pour un eco camp en Patagonie chilienne. Ils sont logés dans des tentes. «Il faisait un ou deux degrés, c’était une expérience unique. Il n’y avait ni réseau ni Internet. Ce n’était que de la nature». Puis l’épopée se poursuit de Santiago du Chili à Hawaï, en passant par Rio au Brésil et la Californie. «J’ai même fait une surprise à ma compagne avec un stop à Las Vegas». Des empanadas aux hamburgers, le voyage est aussi gustatif.

«On s’est fixé un budget entre 15 000 et 20 000 euros avec une petite marge. Je n’ai pas encore fait les comptes», sourit-il. En décembre, l'épopée se poursuit aux îles Fidji et en Australie. «On a loué un SUV. On a acheté un matelas et des assiettes chez Ikea et on a fait trois semaines de Brisbane à Sydney. On dormait dans la voiture. Les campings étaient super équipés». Ils passent Noël dans une maison à Sydney pour «zéro euro», en échange de garder deux chats et quelques plantes. À Adelaïde, ils assistent au tournoi de tennis et Dany s’offre un selfie avec Andy Murray.

Fou de sport, il ne rate pas un match de son équipe de hand de Berchem en streaming. «Même à 4 ou 5h du matin». «C’est un privilège de vivre cela. Ici, c’est un tout autre monde. Ma copine et moi, on a beaucoup appris. J’ai pu recharger les batteries et je vais revenir avec beaucoup d’énergie pour les projets personnels, professionnels, peut-être sportifs», lâche Dany. «Jusqu’à présent, on n'a pas eu de coup dur. Le plus compliqué, c’était un vol raté».