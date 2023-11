Les patinoires vont faire leur retour pour les fêtes de fin d'année

Editpress/Alain Rischard

Alors que les fêtes de fin d'année se rapprochent, et avec elles, illuminations et plaisirs d'hiver, les communes ont-elles décidé de serrer à nouveau la ceinture énergétique? Les traditionnelles Winterlights feront briller la capitale, du 24 novembre au 7 janvier. Abandonnée l’année dernière pour cause de restrictions énergétiques, «la patinoire fera son retour cette année», avance Patrick Goldschmidt, échevin des fêtes et marchés de la Ville de Luxembourg.

Esch-sur-Alzette

Les mêmes mesures que l’an passé seront mises en place pour le marché de Noël, programmé du 17 novembre au 22 décembre. «Nous veillons notamment à éteindre les lumières tant qu’il ne fait pas nuit et à les couper dès la clôture du marché. L’éclairage de Noël en 2021 était activé en 2021 douze heures par jour. L’an passé ce n’était plus que de 16 h à 21 h, hormis les vendredi et samedi ou le marché est ouvert un peu plus longtemps. Cette mesure sera maintenue cette année», précise la Ville d’Esch-sur-Alzette. L’Escher Krëschtmoart sera ouvert tous les jours jusqu’au 22 décembre 2023. Du dimanche au jeudi, les portes seront ouvertes de 12h à 20h, et le vendredi et le samedi, de 12h à 22h.

Differdange

À Differdange, qui fait partie des 100 Net Zero Cities de l’Union européenne, la patinoire synthétique installée l’an passé fera son retour. «Pour des raisons d’économie d’énergie, les chauffages au gaz mis en place par le passé entre les stands ne reviendront pas», précise Pascale Lorang du service Festivités. Le marché de Noël se déroulera du 1er au 21 décembre. Après l’inauguration à 18h30, le marché sera ouvert les dimanches, mercredis et jeudis, de 14h à 20h, et les vendredis et samedis, de 14h à 22h. Il sera fermé les lundis et mardis.

Remich

La patinoire synthétique mise en place l’an passé fera son retour. «Cela permet de faire des économies d’énergie et nous nous sommes rendu compte, l’an dernier, que la patinoire attire toujours les familles et a fait l’objet de beaucoup de demandes de la part des écoles, des maisons relais», insiste Carole Sitz, en charge du département marketing et tourisme à la Ville de Remich.

La patinoire de 300 m² installée sur la place Dr F Kons, provient d’un fournisseur suisse, leader sur ce marché et permet d’éviter les coûts en eau et en électricité pour la glace. Elle doit rester ouverte du 1er décembre au 29 février. Près de deux mois de plus que l’an passé. Les éclairages de Noël avaient tous été convertis en LED l’an passé et le marché de Noël accueillera encore plus de stands que l’hiver dernier.

Mamer

Les Winter Moments s’ouvriront le 1er décembre, la patinoire synthétique sera remplacée par une «vraie» piste de glace. «Ce n’était pas une réussite, il y avait très peu de monde», admet l’échevin Ed Buchette. «Une vraie patinoire en glace est nettement plus conviviale», note-t-il, tout en ajoutant que «l’investissement de la commune dans l’écologie a été augmenté et que, grâce à une technologie moderne de pointe, l’impact énergétique de la patinoire sera le plus bas possible». Par ailleurs, la piste de ski alimentée par des canons à neige, qui avait fait polémique en 2021, avant d’être abandonnée en 2022, ne réapparaîtra pas cette année.

À relever enfin que, depuis le 1er novembre, les horaires d’extinction nocturne de l’éclairage publique pour l’ensemble des communes court de 1h à 4h30. En guise d’exception, il n’y a pas d’extinction nocturne prévue les nuits du vendredi au samedi, et du samedi au dimanche, ainsi que la veille de la fête nationale (nuit du 22 au 23 juin) et à la Saint-Sylvestre (nuit du 31 décembre au 1er janvier).