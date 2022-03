Concert au Luxembourg : Patrice à l'Atelier, et la température a grimpé

LUXEMBOURG - L’artiste allemand et ses musiciens ont offert aux fans un set réjouissant et chaleureux, vendredi soir, à l’Atelier.

Casquette noire vissée sur la tête, veste en jean’s et bermuda, l’artiste de 37 ans était déjà réchauffé en arrivant sur la scène de l’Atelier, vendredi. Et les fans n’allaient pas mettre bien longtemps à l’être aussi. Sur l’enlevé «Africanize Dem», le public se mettait à danser, et dès le troisième morceau, «Boxes», il réservait déjà à Patrice Bart-Williams une véritable ovation.

Sur scène, un batteur, un bassiste, deux claviéristes et une choriste épaulaient le musicien allemand, guitare en bandoulière. Des morceaux dub («Change Today», «Clouds») succédaient à des titres plus rythmés («Up in my Room»), et le reggae émouvant de «Every Second» cohabitait avec le classic reggae de «So She Say», une chanson extraite du dernier album, «Life’s Blood». Un disque d’ailleurs mis à l’honneur, et dont l’irrésistible single «Burning Bridges», produit par Diplo, ponctuait, avant un rappel généreux, un set aussi réjouissant que chaleureux.