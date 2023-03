Bande dessinée: Patrice Leconte déclare sa passion pour Tintin

C’est un tableau global mais subjectif de Tintin qu’a voulu dresser Patrice Leconte. Le réalisateur, connu pour des films comme «Les bronzés», publie «Tintin de A à Z», une sorte de dictionnaire consacré au plus célèbre héros de la BD. Au lieu de tenter l’exhaustivité, l’auteur préfère insister sur les éléments qui l’ont le plus marqué dans ces aventures.

Avec des entrées aussi variées que «Castafiore», «cinéma», «Brest», «Saperlipopette» et «Providence», Patrice Leconte dresse le portrait très personnel d’un héros. Les définitions sont truffées d’anecdotes sur sa découverte de Tintin et sur la lecture qu’il a pu en faire. Le temps n’est pas à l’analyse psychologique, comme dans les ouvrages de Jean-Marie Apostolidès, mais à la lecture pointue et au décryptage.