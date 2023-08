Patrick répare vos ordinateurs… gratuitement

«Le plus souvent, les clients m'offrent des chocolats “Merci“ pour me remercier, rit Patrick Villar Meneses. D'autres me donnent de la bière, du vin, ou de l'argent». Ce résident de 29 ans propose dans sa maison familiale à Mamer un service… gratuit de réparation d'ordinateurs, depuis une quinzaine d'années. Il a créé son site Internet, nommé iHelef, par lequel les gens peuvent le contacter pour un conseil ou plus. Il ne demande rien, sauf la prise en charge des pièces à changer.