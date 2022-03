Changement de carrière : Patrick Sébastien va se lancer en politique

L’humoriste et animateur français a révélé dimanche sur France 2 qu’il entendait créer un rassemblement pour «devenir un contrepoids à tous les partis politiques».

«Je vais publier dans les trois mois qui viennent un manifeste idéologique et je veux créer un rassemblement autour de moi pour devenir un contrepoids à tous les partis politiques. Ça pourrait s'appeler le ‘rassemblement humaniste’ car la base est humaniste», a-t-il déclaré lors du journal de France 2, dimanche à la mi-journée, précisant: «On a des hommes politiques, mais on estime qu'ils ne font pas le travail qu'ils devraient faire. On va essayer d'être le plus nombreux possible pour être un moyen de pression».