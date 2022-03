Cyclisme : Patrick Sinkewitz suspendu huit ans

L'ancien «lieutenant» de Jan Ullrich, Patrik Sinkewitz, est suspendu huit ans pour récidive en matière de dopage, à la suite d'une décision du Tribunal arbitral du sport.

Dans un communiqué lundi, le TAS a justifié la sévérité de la condamnation par le fait que «l'athlète allemand avait déjà enfreint le règlement anti-dopage en juin 2007 à la suite d'un contrôle positif (testostérone)». Sur ces huit ans de suspension, Sinkewitz a toutefois déjà purgé «un an, trois mois et quatre jours», délai correspondant à la période entre son contrôle anti-dopage et la première annulation de sa suspension par le tribunal arbitral du sport allemand.