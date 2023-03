Premier League: Patrick Vieira limogé de son poste d'entraîneur à Crystal Palace

«L'impact de Patrick (depuis son arrivée) a été significatif», a assuré Steve Parish. «Il a conduit l'équipe à une demi-finale de la Coupe d'Angleterre et une 12e place respectable la saison dernière avec un football enthousiasmant». Mais la situation est plus compliquée cette saison. Crystal Palace n'a toujours pas gagné en 2023 et son entraîneur de 46 ans était ces dernières semaines de plus en plus sous pression avec trois longueurs d'avance seulement sur le premier relégable, Bournemouth (24 pts).