Guerre en Ukraine: Les USA vont fournir à Kiev leur système de défense antiaérienne Patriot

«Les forces armées et les capacités de combat de nos forces armées augmentent constamment et chaque jour. Et ce processus, bien sûr, nous allons le développer», a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec des hauts gradés de l'armée. «Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire», a-t-il ajouté.