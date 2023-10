ESCH/BELVAL - Après deux ans d'absence, le rappeur allemand Sido a fait son retour au Luxembourg dimanche soir. La Rockhal s'est transformée en fête de masse pour petits et grands de toute la Grande région.

Concert au Luxembourg : Paul, alias Sido, a imposé son rap et la fête à la Rockhal

1 / 13 Carl NEYROUD Carl NEYROUD Carl NEYROUD

Dimanche soir, dès 19h, l’excitation était palpable à la Rockhal, remplie de 6 500 amateurs de rap de tous âges. La raison de l'émulation cette fois? Sido. Le Berlinois était de retour et a honoré le Grand-Duché d’un nouveau concert après ceux de 2019 et 2021. L’ancien enfant terrible du rap allemand a connu une année éprouvante, marquée par des soucis de santé et de drogue, ainsi que d’un traitement psychiatrique.

De toutes ces épreuves personnelles, Sido a tiré une conclusion d’importance: le retour à plus de «Paul» dans son identité. Celui qui s’était fait connaître en cachant son visage sous un masque a ainsi décider de baptiser sa tournée de son prénom à l’état civil. Une opportuité que le Luxembourgeois Ronny n’aurait laisser passer pour rien au monde, lui qui a eu la chance d’obtenir des «Golden Circuit Tickets» avec sa petite amie et son groupe d’amis.

L'envie d'être devant son public

Ronny voyait dimanche soir «Siggi» pour la première fois et ne cachait pas que c’est en grande partie la nostalgie qui l'a amené là, lui qui est fan des classiques du chef de file du mouvement «aggro-rap», qu’il a écoutés en boucle dans sa jeunesse. Plus qu’un concert de rap, une fontaine de jouvence donc. Sido a commencé le show avec de courts teasers pour faire monter l'ambiance. On sentait vite que le membre fondateur de la «Sekte» avait envie de jouer à nouveau devant un public.

Le show laser ajoutait un contraste visuel inattendu mais cohérent aux basses qui résonnent au fond de l'estomac. Il est même rare qu'un concert de rap soit marqué par un tel mélange d'ambiance festive et d'admiration enthousiaste pour l'œuvre d'art dans son ensemble. On notera tout de même des notes plus «rock» et de nombreux anciens fans auraient bien voulu commencer par un mosh.

Le public était aussi varié, dimanche soir, que la musique de l'artiste. Des tempes grisonnantes comme des enfants, du Luxembourg mais aussi, beaucoup, d'Allemagne forcément. Sido a donc inconsciemment organisé une fête de masse dans la Grande région germanophone.