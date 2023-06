Politique au Luxembourg: Paul Galles prêt à présenter ses solutions pour le Belarus

Près de trois mois après son déplacement en Pologne et en Lituanie , Paul Galles va présenter son rapport sur la situation des réfugiés du Belarus mardi, devant l’Assemblée général du Conseil de l’Europe. «Ce sera un grand moment, la cheffe de l’opposition en exil, Svetlana Tikhanovskaia sera présente», explique le député luxembourgeois du CSV.

Le rapport préconise «avant tout d’accorder un meilleur statut, plus sûr, aux réfugiés du Belarus». Ils sont «entre 300 000 et 500 000 à avoir quitté le pays depuis les élections truquées du 9 août 2020», indique le document rédigé par Paul Galles. Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, s’était maintenu au pouvoir au terme d’élections controversées.

Ce qui est important, selon Paul Galles, est «que les réfugiés puissent ouvrir un compte et entreprendre dans les pays où ils se réfugient». Le député regrette que «trop souvent, ils soient bloqués dans leurs démarches à cause de leur nationalité, les autorités les prenant pour des partisans de Loukachenko». Le rapport doit inspirer les 46 États membres du Conseil de l’Europe dans leur gestion des réfugiés biélorusses. Environ 90% d’entre eux se sont rendus en Pologne et en Lituanie.