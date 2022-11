Climat au Luxembourg: Paul Galles visite «les éléments du monde de demain»

Le bâtiment se veut «autarcique». Il n'est pas connecté aux réseaux d'alimentation en énergie et en eau.

Le député Paul Galles (au centre) a visité l'Äerdschëff, à Rédange-sur-Mess. Il a reçu les explications de Rodrigo Vergara (gauche) et Benjamin Klein (droite).

«Je ne veux pas arriver à la COP27 sans avoir recueilli des expériences, vu des projets et des gens engagés», explique Paul Galles. Le député CSV, missionné avec Jessie Thill (Déi Gréng) par la Chambre pour se rendre à Charm-el-Cheikh, où se tient le raout mondial sur le climat, visite plusieurs projets écologiques. Il a débuté par l’Äerdschëff de Redange-sur-Attert, avant d’en voir d’autres, au Luxembourg, en Alsace puis en Suisse, d’où il prendra l’avion.

Mardi, il a visité le site «autarcique», comme le décrivent Rodrigo Vergara et Benjamin Klein, les deux membres du projet qui ont assuré la visite. Ils ont montré le bâtiment bardé de panneaux solaires, produisant sa propre énergie et même son eau, grâce à un ingénieux système de récupération de l’eau de pluie. Celle-ci est filtrée, traitée et stérilisée grâce aux appareils qui donnent à une petite pièce une allure de machine infernale. L’eau consommée est réinjectée dans un circuit qui arrose les plantes.