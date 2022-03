Open de Moselle : Paul-Henri Mathieu se qualifie pour le deuxième tour

L'Alsacien a dicté sa loi à son compatriote Adian Mannarino mardi à Metz, en s'imposant dès le début du match qu'il a gagné en seulement 1h07 de jeu.

Paul-Henri Mathieu s’est qualifié sans trop de soucis pour le deuxième tour de l’Open de Moselle mardi, et cela aux dépens de son compatriote Adrian Mannarino, bénéficiaire d’une wild-card (6-3, 6-3).

Paul-Henri Mathieu a breaké d’entrée de second set ne laissant plus la moindre chance à son adversaire. Il s’est finalement imposé en 1h07 de jeu et devrait affronter Richard Gasquet pour gagner sa place en quart de finale.