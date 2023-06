Den Atelier: Paul Kalkbrenner à Luxexpo The Box pour son plus gros concert jamais organisé

Concert

Le Berlinois Paul Kalkbrenner est un talent international unique. Après plusieurs albums qui ont figuré au hit-parade, des millions de fans et des festivals en tête d'affiche dans le monde entier, il est devenu l'une des plus grandes superstars de la techno. Après sa prestation à guichets fermés à la Rockhal en 2021, le maestro s'apprête à couronner sa carrière luxembourgeoise par le plus grand spectacle qu'il ait donné jusqu'à présent.