Où est passée la basse de Paul McCartney?

Avec cette guitare basse achetée à Hambourg en 1961, Paul McCartney a joué quelques-uns des plus grands tubes des Beatles. Plus de 50 ans après sa disparition, une grande campagne a été lancée dans l'espoir de retrouver ce «trésor» de la musique.

Paul McCartney a acheté cette basse 30 livres sterling (ce qui correspondrait à 35,10 euros au taux actuel) à Hambourg en Allemagne en 1961. C'est l'instrument que l'on entend dans les titres «Love Me Do», «She Loves You» et «Twist and Shout». Il a joué avec pour des concerts à Hambourg, à Liverpool et lors des premiers enregistrements à Abbey Road, le mythique studio londonien.

En janvier 1969, alors que les Beatles étaient à Londres pour enregistrer notamment «Get Back», la guitare a disparu. Nick Wass, qui travaille pour Höfner, la marque de la basse, et les journalistes Scott et Naomi Jones ont lancé une campagne, le projet «The Lost Bass», dans l'espoir de remettre la main sur l'instrument et résoudre ce qu'ils appellent «le plus grand mystère du rock and roll». Nick Wass a déclaré à plusieurs médias britanniques que Paul McCartney lui avait parlé de la guitare basse lors d'une récente conversation. C'est ainsi qu'aurait démarré la campagne.