Football : Paul Philipp: «On a fait beaucoup de choses positives»

«L'essentiel»: Après 18 ans à la présidence de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF), pourquoi vous représenter?

Paul Philipp: Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Le plus important, c'est que j'ai une bonne équipe avec moi. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses positives. Quand on voit notre situation financière, elle est plus que saine et les résultats des équipes nationales sont très bons.