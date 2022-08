Enquête en France : Paul Pogba aurait versé près de 100 000 euros à ses extorqueurs

Le footballeur international français Paul Pogba, victime de menaces et de tentatives d'extorsion de la part de son grand frère et d'amis d'enfance, a déjà versé 100 000 euros à ses extorqueurs, rapportent France Info et RMC Sport.