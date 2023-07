Football: Paul Pogba et Memphis Depay saluent l’acquittement de Benjamin Mendy

Paul Pogba et Benjamin Mendy ont été champions du monde ensemble.

Benjamin Mendy est tiré d’affaire. Et son innocence est saluée par la planète foot. Déclaré non-coupable vendredi des dernières accusations de viols et de tentatives de viols qui le visaient encore, le latéral gauche de 28 ans a pu compter sur le soutien immédiat de deux autres stars du ballon rond.

Sur leurs réseaux sociaux, Paul Pogba et Memphis Depay ont posté des messages pour rendre hommage au champion du monde 2018. «Tellement content pour toi, mon frère. Tous ceux qui parlaient de toi, je veux maintenant les voir laver ton nom. Impatient de te revoir sur le terrain», a ainsi écrit le milieu de la Juventus sur son compte Instagram.

«Nous ne pouvons pas accepter que de telles choses nous arrivent à nous, en tant qu’athlètes. Qui va se lever pour nous, au moment où nous en avons besoin et pas quand les dégâts sont déjà causés?»

Quant à l’attaquant néerlandais, il s’est interrogé sur l’avenir de l’ex-joueur de Manchester City (son contrat s’est terminé le 30 juin). «Et on fait quoi maintenant?, a-t-il posté sur son compte Twitter. Qui va aider ce frère à guérir? Qui va être tenu responsable des dégâts faits sur son nom? Comment va-t-il récupérer sa carrière? Des années d’investissement pour devenir un joueur de football professionnel et maintenant quoi?!»

«Je n’ai rien vu de diabolique»

Avant de poursuivre: «Je n’ai jamais abordé ce sujet parce que je ne connaissais pas tous les détails. Mais je lui ai parlé une fois par Facetime lorsqu’il était derrière les barreaux, je l’ai affronté quelques fois sur le terrain. Je n’ai rien vu de diabolique chez cet homme. Nous ne pouvons pas accepter que de telles choses nous arrivent à nous, en tant qu’athlètes. Qui va se lever pour nous, au moment où nous en avons besoin et pas quand les dégâts sont déjà causés? Ne tournez pas le dos aux gens.»

Si ce sont les deux messages de soutien les plus francs et marquants postés par des joueurs en activité, ils ont été repris et partagés par bon nombre de joueurs professionnels, à tous les niveaux.