Paul Taylor: «Un souvenir précis de mon dernier show au Luxembourg»

L’essentiel: Après «#FRANGLAIS» et «So British ou presque», vous revenez avec un troisième show. Jamais deux sans trois?

Paul Taylor: Oui, quand notre boulot, c’est de monter sur scène et de faire des spectacles, et bien on continue! L’idée est de ne pas passer par les mêmes villes avec le même show. Le premier a duré trois ans, le deuxième aussi, et celui-ci ne dure qu’un an.

Pourquoi ce titre, «Bisoubye x»?

C’est le dernier spectacle de la trilogie bilingue. Après ça, je vais me focaliser sur une seule langue à la fois plutôt que deux langues dans le même spectacle. Je vais me concentrer sur le côté anglophone car je n’ai encore jamais joué pour les Anglais, le public était toujours composé d’expatriés francophones, que ce soit en Angleterre, en Australie ou à Berlin. Mais ce sera peut-être comme les «Star Wars», j’en referai peut-être dans dix ans!

Qu’est-ce qui a inspiré ce show?

Je me suis rendu compte que pour avancer personnellement et professionnellement, il faut parfois dire au revoir à plein de choses. C’est un peu le moment où je change plein de choses dans ma vie: j’ai arrêté de boire de l’alcool, les Britanniques ont dit adieu à la reine et je vais un peu mettre de côté la langue française sur scène. Et j’ai 36 ans, je ne suis plus dans l’équipe des jeunes. Je suis trop jeune pour les vieux et trop vieux pour les jeunes.

Vous étiez venu au Luxembourg en mars 2020, deux jours avant le confinement. Des souvenirs?

Oui, c’était le tout dernier spectacle avant le Covid pour moi. À ce moment-là, la France commençait à ajouter des restrictions et au Luxembourg, on pouvait jouer en dessous de 1 000 personnes. Et c’est passé à 100 pendant mon spectacle. On a pu le terminer, mais on sentait que c’était la fin. J’ai un souvenir précis de cette date à Mondorf.

Vous avez expliqué être sobre depuis un an. Vous aviez perdu un pari?

Non, j’ai perdu la reine! À son décès, quelque chose s’est passé émotionnellement, je ne savais pas que ça allait m’atteindre comme ça. Je me suis bourré la gueule avec mon pote écossais. Le lendemain, j’ai eu une gueule de bois toute la journée. J’ai décidé que c’était la fois de trop, je voulais prendre une pause de quelques semaines. Après avoir passé des soirées anniversaires, j’ai tenu un an. J’étais à Londres dans une salle mythique, j’ai quand même bu une coupe de champagne pour fêter mes un an de sobriété (rires).

Les Français boivent-ils vraiment plus que les Anglais?

Selon les chiffres que j’ai trouvés sur Internet, en quantité, oui. Après, la façon de boire est différente. Les Français, c’est plus espacé dans la journée, alors que les Anglais, c’est plus du «binge drinking», entre 18h et 21h. D’ailleurs ça m’énerve à chaque fois que je rentre en Angleterre.