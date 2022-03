Série : Paul Wesley choisi pour jouer le capitaine Kirk

L’ancien héros de «Vampire Diaries» incarnera le célèbre personnage dans la saison 2 de «Star Trek: Strange New Worlds».

Sacré défi pour Paul Wesley! L’acteur de 39 ans, qui a connu la célébrité dans le rôle de Stefan Salvatore dans la série «Vampire Diaries», s’apprête à se glisser dans la peau de l’iconique capitaine Kirk. TVLine révèle que l’Américano-Polonais, qui avait confondu Madison Beer avec une bière, a été choisi pour incarner ce personnage, joué par le touriste de l’espace William Shatner dans les années 1960 «Star Trek», dans la saison 2 de «Star Trek: Strange New Worlds».

«Paul est un acteur accompli, a une présence étonnante et est un ajout clé à la série. Comme nous tous, il est un fan de «Star Trek» depuis toujours et nous sommes enthousiasmés par son interprétation de ce rôle iconique», ont indiqué le producteur et les créateurs du feuilleton dans un communiqué transmis au site américain.